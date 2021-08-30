Минюст РФ добавил в перечень нежелательных четыре религиозные организации Латвии и Украины

Четыре религиозные организации из Латвии и Украины включены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории нашей страны признана нежелательной. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции РФ.

Ранее деятельность этих организаций была признана нежелательной Генеральной прокуратурой России. Этот статус влечёт за собой в том числе запрет на создание на территории России структурных подразделений, а также прекращение деятельности ранее созданных.