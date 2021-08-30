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Минюст РФ добавил в перечень нежелательных четыре религиозные организации Латвии и Украины

Теперь в списке ведомства находятся 46 наименований международных фондов и движений, деятельность которых имеет подобный статус.

30 августа, 15:01
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Четыре религиозные организации из Латвии и Украины включены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории нашей страны признана нежелательной. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции РФ.

Среди них — международное христианское движение "Новое поколение"*, Evaņgēlisko kristiešu baznīca Jaunā Paaudze* (Латвия), Духовне Управління Євангельських Християн Української Християнської Церкви "Нове Покоління"*, Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж "Нове Покоління"* (Украина).

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Теперь в перечне Минюста находятся 46 организаций, которые имеют подобный статус.

Ранее деятельность этих организаций была признана нежелательной Генеральной прокуратурой России. Этот статус влечёт за собой в том числе запрет на создание на территории России структурных подразделений, а также прекращение деятельности ранее созданных.

* Организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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