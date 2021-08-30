Друг Прохора Шаляпина рассказал, почему тот не спешит в США к введённой в кому супруге

По словам собеседника, артист каждый день поддерживает связь с матерью новоиспечённой жены, которая тоже угодила в больницу с ковидом. Сейчас состояние возлюбленной певца остаётся крайне тяжёлым.