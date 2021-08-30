Друг Прохора Шаляпина рассказал, почему тот не спешит в США к введённой в кому супруге
По словам собеседника, артист каждый день поддерживает связь с матерью новоиспечённой жены, которая тоже угодила в больницу с ковидом. Сейчас состояние возлюбленной певца остаётся крайне тяжёлым.
Прохор Шаляпин. Фото © Instagram / shalyapin_official
Новоиспечённая супруга российского певца Прохора Шаляпина — 42-летняя гражданка Канады Татьяна Клаудиа Дэвис из-за коронавируса находится на грани жизни и смерти, сейчас она изолирована в госпитале и навестить её нельзя. Об этом сообщил актёр, друг артиста Георгий Кирьянов в беседе с Лайфом.
"Прохор, конечно, сейчас как на качелях, я бы сказал, на качелях с иголками, потому что жизнь любимого человека сейчас на волоске. От него ничего не зависит, только вера и надежда на лучшее", — рассказал наш собеседник.
Кирьянов отметил, что на данный момент Татьяна помещена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Также в госпитале находятся и родители бизнесвумен. Пожилые люди, как пояснил артист, подхватили вирус на свадьбе дочери. Сейчас отец женщины подключён к кислородной маске, а состояние матери оценивается как среднетяжёлое. В основном она и общается с Прохором, который сейчас в Москве не может найти себе места.
"Прохор, конечно, думает о визите в США, но, понимаете, это сейчас очень двоякое чувство, прилетать или нет. Так как, если он прилетит, ближе он станет только на 12 часов пути к Татьяне, потому что она всё так же изолирована в госпитале", — заключил друг артиста.
Ранее сообщалось, что жена Прохора Шаляпина попала в больницу после свадьбы, заразившись коронавирусом. Миллионерша почувствовала себя плохо, уровень содержания кислорода в её крови снизился до 60 процентов при норме в 95.
Комментариев: 0