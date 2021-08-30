"Металлург" обменял олимпийского чемпиона Прохоркина на хоккеиста "Авангарда" Зернова

Магнитогорский "Металлург" обменял форварда Николая Прохоркина на нападающего омского "Авангарда" Дениса Зернова. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Обменяли Прохоркина на Зернова. И мы, и "Авангард" считаем, что тем самым сможем усилить команду. Прохоркину спасибо, вопросов по работе к нему нет. <...> Знаем потенциал Зернова, это центр первого-второго звена", — заявил вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков

27-летний Прохоркин выступал за магнитогорский клуб с прошлого сезона. В 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 набрал 34 очка (15 шайб + 19 результативных передач). Ранее он также играл за столичный ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", петербургский СКА и клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз".

Зернов играл за "Авангард" три сезона, набрав в 184 матчах 95 очков (34 шайбы + 61 передача). Ранее 25-летний хоккеист также играл за тольяттинскую "Ладу".