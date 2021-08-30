СМИ: "Спартак" ведёт переговоры с бывшим тренером "Шахтёра" и "Ромы"
На посту наставника красно-белых он может в ближайшее время заменить Руя Виторию.
Фото © ФК "Шахтёр"
Представители московского "Спартака" ведут переговоры с бывшим тренером донецкого "Шахтёра" и "Ромы" Паулу Фонсекой. Об этом сообщает Metaratings.ru.
В случае успешного завершения переговоров 48-летний португальский специалист может в ближайшее время возглавить столичный клуб. Не исключено, что вместе с ним в Москву переедут несколько менеджеров "Шахтёра". В настоящее время Фонсека вместе с женой Екатериной Остроушко — пресс-секретарём владельца донецкого клуба Рината Ахметова — находится на Украине.
Отметим, что весной Фонсека был в числе кандидатов на пост главного тренера "Спартака". Его рассматривали как возможную замену немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего клуб по окончании прошлого сезона. Тогда за кандидатуру португальца выступала Зарема Салихова — жена президента клуба Леонида Федуна.
В результате совет директоров красно-белых назначил главным тренером другого португальского специалиста — Руя Виторию. Под его руководством "Спартак" выиграл товарищеский предсезонный турнир "Кубок Париматч премьер". При этом в официальных встречах команда потерпела пять поражений в восьми встречах, вылетев из Лиги чемпионов и опустившись на десятое место в чемпионате России.
Ранее СМИ сообщали, что Витория может быть отправлен в отставку уже в начале сентября. Это произойдёт в том случае, если команда успеет найти ему замену.
Фонсека тренировал "Шахтёр" с 2016 по 2019 год. С донецким клубом он выиграл три чемпионата Украины, три Кубка страны и национальный Суперкубок. Два последних сезона он провёл в "Роме", дойдя с ней до полуфинала Лиги Европы.
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