ЦСКА отдал Гайча в аренду испанскому футбольному клубу
Фото © ПФК ЦСКА
Во второй половине прошлого сезона форвард выступал за «Беневенто» и забил «Ювентусу».
Футболист ЦСКА Адольфо Гайч проведёт остаток сезона в испанском клубе второго дивизиона "Уэска". Об этом сообщается на сайте армейского клуба.
"Желаем Адольфо успешного сезона в Испании!" — говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.
Гайч стал игроком ЦСКА в августе 2020 года. В составе армейского клуба он провёл 19 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Вторую часть прошлого сезона форвард провёл в итальянском "Беневенто", отметившись голами в ворота туринского "Ювентуса" и "Специи".
В июле Гайч в составе сборной Аргентины выступал на Олимпиаде в Токио. Команда не смогла выйти в четвертьфинал, заняв третье место в своей группе.