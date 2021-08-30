ЦСКА отдал Гайча в аренду испанскому футбольному клубу

Во второй половине прошлого сезона форвард выступал за «Беневенто» и забил «Ювентусу».

Футболист ЦСКА Адольфо Гайч проведёт остаток сезона в испанском клубе второго дивизиона "Уэска". Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

"Желаем Адольфо успешного сезона в Испании!" — говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.

Гайч стал игроком ЦСКА в августе 2020 года. В составе армейского клуба он провёл 19 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Вторую часть прошлого сезона форвард провёл в итальянском "Беневенто", отметившись голами в ворота туринского "Ювентуса" и "Специи".