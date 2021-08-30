Португальского футболиста подозревают в изнасиловании 17-летней девушки
На прошлой неделе в похожую историю попал чемпион мира и игрок "Манчестер Сити" Бенжамена Менди.
Фото © ТАСС / Пивоваров Сергей
В Греции задержали португальского защитника местного "Олимпиакоса" Рубена Семеду, которого подозревают в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает Sport24.gr.
По данным издания, девушка призналась, что познакомилась с игроком в баре, где он напоил её. После чего футболист отвёз несовершеннолетнюю девушку к себе домой, где вместе с агентом изнасиловал. Сейчас Семеду находится за решёткой и даёт показания правоохранителям.
Ранее Лайф рассказывал о похожей истории, в которой оказался защитник "Манчестер Сити" и сборной Франции, чемпион мира Бенжамин Менди.
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