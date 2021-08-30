Португальского футболиста подозревают в изнасиловании 17-летней девушки

В Греции задержали португальского защитника местного "Олимпиакоса" Рубена Семеду, которого подозревают в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает Sport24.gr.

По данным издания, девушка призналась, что познакомилась с игроком в баре, где он напоил её. После чего футболист отвёз несовершеннолетнюю девушку к себе домой, где вместе с агентом изнасиловал. Сейчас Семеду находится за решёткой и даёт показания правоохранителям.