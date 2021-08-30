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"Приложу все усилия, чтобы попасть в Катар": Карпин попросил у болельщиков поддержки перед матчами отбора ЧМ-2022

Первая встреча состоится в "Лужниках" 1 сентября, а присутствовать на ней смогут до 20 тысяч болельщиков.

30 августа, 14:25

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин эмоционально обратился к отечественным болельщикам и попросил у них поддержки во время предстоящих матчей отбора ЧМ-2022. Первой станет игра с Хорватией.

"Друзья, добрый день. Впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы попасть в Катар", — заявил Карпин в опубликованном пресс-службой национальной команды видео.

Матч Россия — Хорватия смогут посетить более 20 тысяч зрителей

Матч Россия — Хорватия смогут посетить более 20 тысяч зрителей

Напомним, сборную России в ближайшие дни ожидает три матча. Первый — против Хорватии 1 сентября в "Лужниках". Следующими соперниками станут сборные Кипра и Мальты.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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