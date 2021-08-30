Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин эмоционально обратился к отечественным болельщикам и попросил у них поддержки во время предстоящих матчей отбора ЧМ-2022. Первой станет игра с Хорватией.

"Друзья, добрый день. Впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы попасть в Катар", — заявил Карпин в опубликованном пресс-службой национальной команды видео.