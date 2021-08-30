"Всё решено": Главный тренер сборной Хорватии подтвердил уход Влашича из ЦСКА
Ранее стало известно, что его новый клуб заплатит москвичам около 30 миллионов евро.
Фото © ПФК ЦСКА
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в беседе с порталом Index подтвердил информацию об уходе лидера ЦСКА Николы Влашича в "Вест Хэм".
"Влашич сейчас летит из Лондона в Москву. Похоже, всё решено. Никола лучше всех знает, что для него хорошо. Через пару лет его ждут ещё более крупные трансферы", — заявил Далич.
Ранее Лайф сообщал, что сумма трансфера может составить около 25 миллионов евро плюс бонусы. Всего ЦСКА может получить 30 миллионов евро за переход своего лидера в "Вест Хэм".
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