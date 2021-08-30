Экс-замминистра обороны Польши "обнаружил" у России "Северный поток – 3"

Россия успешно реализует проект "Северный поток – 2" и уже готовит "Северный поток – 3". Такое заявление сделал бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

"Россия довела дело "Северного потока – 2" до конца. <…> Путин добился полного успеха. А сейчас они дополнят "Северный поток – 2" "Северным потоком – 3", — сказал он в интервью Do Rzeczy.

Однако под таким названием Шереметьев имеет в виду не газопровод, а поток мигрантов в Польшу, который организован якобы для нанесения ущерба Варшаве. Но, каким образом с кризисом на границе связана Россия, бывший замминистра не уточнил.

Шереметьев лишь заметил, что это чаще всего молодые и физически крепкие мужчины, которые будут "тысячами проникать через недостаточно защищённую польско-белорусскую границу и двигаться в направлении Берлина, одновременно способствуя дестабилизации Польши". И подобным образом РФ будет продвигать свои интересы в ущерб стране, считает он.