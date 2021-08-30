Экс-замминистра обороны Польши "обнаружил" у России "Северный поток – 3"
Таким образом РФ, по его мнению, пытается нанести ущерб Варшаве и дестабилизировать всю страну.
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Россия успешно реализует проект "Северный поток – 2" и уже готовит "Северный поток – 3". Такое заявление сделал бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.
"Россия довела дело "Северного потока – 2" до конца. <…> Путин добился полного успеха. А сейчас они дополнят "Северный поток – 2" "Северным потоком – 3", — сказал он в интервью Do Rzeczy.
Однако под таким названием Шереметьев имеет в виду не газопровод, а поток мигрантов в Польшу, который организован якобы для нанесения ущерба Варшаве. Но, каким образом с кризисом на границе связана Россия, бывший замминистра не уточнил.
Шереметьев лишь заметил, что это чаще всего молодые и физически крепкие мужчины, которые будут "тысячами проникать через недостаточно защищённую польско-белорусскую границу и двигаться в направлении Берлина, одновременно способствуя дестабилизации Польши". И подобным образом РФ будет продвигать свои интересы в ущерб стране, считает он.
Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в пересечении границы мигрантами с территории Белоруссии. В свою очередь Минск утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. Ранее Белоруссия обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. А президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.
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