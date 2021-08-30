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МИД Эстонии откажет в визе российскому дипломату

Это ответ Таллина на высылку Москвой сотрудника эстонской дипмиссии.

30 августа, 14:37

Фото © Shutterstock

В ответ на высылку эстонского дипломата из РФ Таллин решил отказать в визе российскому дипломату. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

"Сегодня, 30 августа, МИД Эстонии принял решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из РФ", говорится в сообщении на сайте эстонского МИД.

ФСБ показала видео задержания эстонского консула при попытке получить секретные данные

ФСБ показала видео задержания эстонского консула при попытке получить секретные данные

Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент он получал от некоего россиянина "материалы закрытого характера". Дипломат был объявлен персоной нон грата. Позже в ответ на ситуацию с Лятте Таллин выслал одного из сотрудников Посольства России. А 3 августа РФ объявила о высылке сотрудника эстонской дипмиссии в Москве.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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