МИД Эстонии откажет в визе российскому дипломату
Это ответ Таллина на высылку Москвой сотрудника эстонской дипмиссии.
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В ответ на высылку эстонского дипломата из РФ Таллин решил отказать в визе российскому дипломату. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.
"Сегодня, 30 августа, МИД Эстонии принял решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из РФ", — говорится в сообщении на сайте эстонского МИД.
Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент он получал от некоего россиянина "материалы закрытого характера". Дипломат был объявлен персоной нон грата. Позже в ответ на ситуацию с Лятте Таллин выслал одного из сотрудников Посольства России. А 3 августа РФ объявила о высылке сотрудника эстонской дипмиссии в Москве.
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