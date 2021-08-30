Верховный суд отказался запрещать продажу iPhone по иску российского изобретателя
Истец утверждал, что смартфоны из Купертино с функцией "экстренный вызов – SOS" нарушают его исключительные права — якобы эта технология была запатентована им до того, как ей вооружилась Apple.
Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко
Российский изобретатель Арташес Икономов не смог добиться запрета продажи iPhone в России. Верховный суд в понедельник отклонил его иск к компании Apple — соответствующее определение судебной коллегии по гражданским делам опубликовано в банке судебных решений.
По мнению истца, именно он впервые запатентовал "мобильный телефон с экстренной связью", позволяющий в случае экстренного случая отправить сообщение или связаться со службой спасения через специальный модуль. В таком случае iPhone с функцией "экстренный вызов – SOS", по мнению изобретателя, нарушают его исключительные права.
Мужчина обратился в суд, но суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону Apple. Верховный суд избрал ту же позицию. Против истца сыграло в том числе заключение технической экспертизы МГТУ имени Баумана: специалисты сочли, что в смартфоне из Купертино "не используется каждый признак полезной модели, содержащийся в патенте", то есть там нет функции отправки голосового сообщения и выбора режимов активации экстренной связи, как в изобретении гражданина Икономова.
Ранее Лайф рассказывал о том, как пользователи подали коллективный иск на Apple из-за поломки экранов в MacBook Pro. Истцы полагают, что компания намеренно скрывала наличие дефекта в дисплеях ноутбуков, а гарантия покрывает только одну модель.
Подобных скандалов в США масса. Самый известный — история с замедлением iPhone, получившая название "Беттеригейт". Суть: Apple замедляла работу процессоров при изношенном аккумуляторе, но пользователей не проинформировала. Таким образом, создалось впечатление, что так компания мотивирует чаще обновлять мобильное устройство. Людей это возмутило. И пользователи принялись отстаивать свои права и выиграли.
Комментариев: 0