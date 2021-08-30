ФАС вынесла Apple предупреждение из-за способов оплаты в App Store
Как оказалось, с каждого платежа в каталоге предусмотрена комиссия от 15% до 30%, при этом пользователей "яблочной" техники не информируют о возможности покупок за его пределами.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла компании Apple предупреждение из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В службе отметили, что получили ряд жалоб от владельцев "яблочной" техники, а также разработчиков мобильных приложений. Как оказалось, компания предусматривает комиссию от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, при этом пользователей устройств не информируют о возможности покупок за пределами каталога.
"Указанными действиями Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на продукцию", — добавили в ФАС.
В связи с этим ведомство выдало американской компании предупреждение об устранении нарушений. Отмечается, что Apple необходимо выполнить требования не позднее 30 сентября 2021 года.
Ранее Apple уличили в обходе закона об обязательной предустановке российского ПО. Так, пользователи "яблочной" техники начали жаловаться, что при активации устройства система выдаёт ошибку. Кроме того, в браузере Safari нет возможности изменить поисковик на отечественный.
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