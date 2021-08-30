Учёный раскрыл, где в России есть риск подхватить лихорадку Западного Нила

Люди, подхватившие вирус Западного Нила, в 5% случаях тяжело болеют и могут умереть. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, профессор Михаил Щелканов.

"При заражении вирусом Западного Нила в 5% случаев заболевание протекает тяжело, с симптомами энцефалита, острых вялых параличей, возможны и летальные случаи. Начинается всё с гриппоподобных симптомов, и часто люди думают, что их просто продуло, а сейчас и на коронавирус будут грешить", — сказал вирусолог.

Профессор напомнил, что уходящее лето выдалось очень жарким и влажным, из-за чего сместился ареал обитания комаров — переносчиков заразы. Многие виды этих насекомых в конце августа и в сентябре будут замечены в Краснодарском крае, Волгограде, Астрахани и в Калмыкии, в районах, прилегающих к Каспию.

"В этих регионах есть риск возникновения инфекционных заболеваний — вируса Западного Нила, калифорнийского энцефалита, лихорадки Батаи и так далее", — объяснил Щелканов.

Старший научный сотрудник лаборатории паразитических членистоногих Зоологического института РАН, кандидат биологических наук Алексей Халин добавил, что вспышка лихорадки Западного Нила произошла в Волгоградской и Астраханской областях несколько лет назад.

"Климатические условия помогли развиться вирусу Западного Нила в кровососущих комарах, например в Coquillettidia richiardii, которые питались кровью заражённых вирусом птиц и передавали его человеку", — уточнил эксперт.