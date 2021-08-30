Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России вопреки судебному запрету
По приговору суда соратница оппозиционера не может самовольно менять место жительства, выезжать за пределы Подмосковья, а также посещать места проведения массовых мероприятий. Но это её не остановило.
Фото © Instagram.com / kira_yarmysh
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, которая 16 августа была осуждена на полтора года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм, покинула Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Она вылетела из России в одно из сопредельных государств", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, что две недели назад Преображенский районный суд приговорил Киру Ярмыш к ограничению свободы за призывы к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе этого года. На полтора года ей запрещалось менять постоянное место жительства без предварительного уведомления надзорных органов, посещать места проведения массовых мероприятий, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья без согласия специализированного государственного органа. Кроме того, ей было предписано раз в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции.
Теперь соратнице оппозиционера, вероятно, могут ужесточить наказание.
Сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".
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