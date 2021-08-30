Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России вопреки судебному запрету

Напомним, что две недели назад Преображенский районный суд приговорил Киру Ярмыш к ограничению свободы за призывы к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе этого года. На полтора года ей запрещалось менять постоянное место жительства без предварительного уведомления надзорных органов, посещать места проведения массовых мероприятий, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья без согласия специализированного государственного органа. Кроме того, ей было предписано раз в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции.