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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России вопреки судебному запрету

По приговору суда соратница оппозиционера не может самовольно менять место жительства, выезжать за пределы Подмосковья, а также посещать места проведения массовых мероприятий. Но это её не остановило.

30 августа, 14:13

Фото © Instagram.com / kira_yarmysh

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, которая 16 августа была осуждена на полтора года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм, покинула Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Она вылетела из России в одно из сопредельных государств", — уточнил собеседник агентства.

Напомним, что две недели назад Преображенский районный суд приговорил Киру Ярмыш к ограничению свободы за призывы к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе этого года. На полтора года ей запрещалось менять постоянное место жительства без предварительного уведомления надзорных органов, посещать места проведения массовых мероприятий, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья без согласия специализированного государственного органа. Кроме того, ей было предписано раз в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции.

Теперь соратнице оппозиционера, вероятно, могут ужесточить наказание.

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Сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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