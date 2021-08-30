Лавров назвал нападки на Сталина "как на главного злодея" частью атаки на итоги Второй мировой войны
При этом, как указал глава МИД РФ, попытки "переписать историю" также нацелены на политическое ослабление России. Такие вбросы, по мнению дипломата, осуществляются извне.
Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Всяческие попытки выставить вождя пролетариата Иосифа Сталина "главным злодеем" его времён являются частью атаки на итоги Второй мировой войны и на прошлое России в целом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", — цитирует ТАСС слова главы МИД РФ, произнесённые во время встречи с ветеранами в Волгограде.
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При этом, как указал министр, попытки "переписать историю" также нацелены на то, чтобы политически ослабить Россию. Такие вбросы, по его мнению, осуществляются извне, но кто именно стоит за ними, Лавров не уточнил.
Ранее Лайф сообщал, что Лавров заявил о ежедневных попытках Запада вмешаться во внутреннюю политику РФ. Глава российского МИД отметил, что "западные коллеги" не скрывают, что многие из них хотели бы иметь дело со слабой Москвой, лишённой ориентиров.
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