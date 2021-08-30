Лавров назвал нападки на Сталина "как на главного злодея" частью атаки на итоги Второй мировой войны

Всяческие попытки выставить вождя пролетариата Иосифа Сталина "главным злодеем" его времён являются частью атаки на итоги Второй мировой войны и на прошлое России в целом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", — цитирует ТАСС слова главы МИД РФ, произнесённые во время встречи с ветеранами в Волгограде.

При этом, как указал министр, попытки "переписать историю" также нацелены на то, чтобы политически ослабить Россию. Такие вбросы, по его мнению, осуществляются извне, но кто именно стоит за ними, Лавров не уточнил.