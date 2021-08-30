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"Врачи настоятельно рекомендуют поберечь себя": Noize MC отменил концертный тур из-за здоровья

По словам артиста, у него выявили ряд проблем, абсолютно несовместимых с большими физическими нагрузками, беспорядочным графиком, длительными переездами и перелётами.

30 августа, 13:59
<p>Фото © Vk / <a href="https://vk.com/albums-77521?z=photo-77521_457273562/photos-77521" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Noize MC</a></p>

Фото © Vk / Noize MC

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) отменяет концертный тур "Всё как у людей" по рекомендации врачей. Музыкант рассказал, что помимо индивидуальных проблем со здоровьем есть и другая причина — антиковидные ограничения в регионах России.

"Я к такому не привык. Между своим здоровьем и гастролями я всегда выбирал гастроли: мне доводилось играть в инвалидном кресле, с температурой под 40, не слышащим на одно ухо и уколотым адреналином в голосовые связки после вливания гидрокортизона в гортань. Я ненавижу отменять и переносить выступления... Я прошёл полный чек-ап, выявивший ряд проблем, абсолютно несовместимых с большими физическими нагрузками, беспорядочным графиком питания и сна, длительными автобусными переездами и долгими перелётами", — говорится в сообщении в официальном паблике Noize MC во "ВКонтакте".

Музыкант отметил, что врачи настоятельно рекомендовали ему "поберечь себя в течение как можно более продолжительного времени". Он обещал, что его команда объявит даты гастролей, когда они смогут выступить безопасно для здоровья самого Noize MC и для здоровья зрителей.

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Однако пять концертов всё же анонсированы: В Воронеже (1 октября), Екатеринбурге (16 октября), Новосибирске (22 октября), Санкт-Петербурге (20 ноября) и Москве (27 ноября). Всем, кто хочет попасть на эти выступления, советуют в личном кабинете билетного оператора оформить возврат, а после этого приобрести новый билет.

А в марте этого года Иван Алексеев попал в больницу за пять дней до своего 36-летия. Как сообщали СМИ, к медикам он обратился из-за болей в спине. А в июне стало известно, что Noize MC заразился коронавирусом, причём подхватил эту заразу он уже во второй раз.

Иван Алексеев — популярный российский рэпер, больше известный под псевдонимом Noize MC. Он прославился не только своими яркими талантливыми треками, но и чёткой гражданской позицией. Музыкант постоянно экспериментирует, пытаясь совместить хип-хоп с другими жанрами искусства и таким образом сделать его более ярким и разнообразным. 2020 год, несмотря на мировую пандемию, оказался для Алексеева вполне успешным. Он выпустил трек "26.04", посвящённый годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, а также макси-сингл "Вояджер-1". Подробнее о биографии Noize MC читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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