Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) отменяет концертный тур "Всё как у людей" по рекомендации врачей. Музыкант рассказал, что помимо индивидуальных проблем со здоровьем есть и другая причина — антиковидные ограничения в регионах России.

"Я к такому не привык. Между своим здоровьем и гастролями я всегда выбирал гастроли: мне доводилось играть в инвалидном кресле, с температурой под 40, не слышащим на одно ухо и уколотым адреналином в голосовые связки после вливания гидрокортизона в гортань. Я ненавижу отменять и переносить выступления... Я прошёл полный чек-ап, выявивший ряд проблем, абсолютно несовместимых с большими физическими нагрузками, беспорядочным графиком питания и сна, длительными автобусными переездами и долгими перелётами", — говорится в сообщении в официальном паблике Noize MC во "ВКонтакте".

Музыкант отметил, что врачи настоятельно рекомендовали ему "поберечь себя в течение как можно более продолжительного времени". Он обещал, что его команда объявит даты гастролей, когда они смогут выступить безопасно для здоровья самого Noize MC и для здоровья зрителей.

Однако пять концертов всё же анонсированы: В Воронеже (1 октября), Екатеринбурге (16 октября), Новосибирске (22 октября), Санкт-Петербурге (20 ноября) и Москве (27 ноября). Всем, кто хочет попасть на эти выступления, советуют в личном кабинете билетного оператора оформить возврат, а после этого приобрести новый билет.

А в марте этого года Иван Алексеев попал в больницу за пять дней до своего 36-летия. Как сообщали СМИ, к медикам он обратился из-за болей в спине. А в июне стало известно, что Noize MC заразился коронавирусом, причём подхватил эту заразу он уже во второй раз.