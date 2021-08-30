Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября

Глава государства примет участие в VI Восточном экономическом форуме, где выступит на пленарной сессии, а также посетит Морской тренажёрный центр Университета имени адмирала Невельского.

Президент России Владимир Путин пробудет с рабочей поездкой на Дальнем Востоке с 1 по 4 сентября. Глава государства примет участие в VI Восточном экономическом форуме. В этом году тема мероприятия — "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе поездки 1 сентября Владимир Путин побывает с визитом во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Там глава государства встретится со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Кроме того, в присутствии президента пройдёт онлайн-церемония подписания добровольных обязательств компаниями – учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде, а вместе с этим в режиме видеоконференции состоится церемония открытия социальных объектов образования в Дагестане. На День знаний запланирована и рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Кроме того, 2 сентября президент России побывает во введённом в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточном морском тренажёрном центре Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. Там осуществляют подготовку, переподготовку морских специалистов, повышают их квалификацию. Путин ознакомится с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками учреждения, а также пообщается с курсантами.

Также в этот день на площадке ВЭФ главе государства представят интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока. По видео-конференц-связи с главой государства пообщаются резиденты дальневосточных территорий опережающего развития, готовые к запуску своих производств. Далее в формате видеоконференции состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

На 3 сентября запланировано выступление Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. В ней примут участие главы Казахстана и Монголии. В этот день с видеоприветствиями к гостям и организаторам мероприятия обратятся президент Аргентины, председатель КНР, премьер-министр Индии и премьер Таиланда.