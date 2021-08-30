Проценко: Непривитые от коронавируса пациенты умирают в четыре раза чаще
Он добавил, что если вакцинированные пациенты и попадают в реанимацию, то это происходит крайне редко и не с высокой степенью поражения лёгких, а с инсультами.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Летальность у пациентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, в четыре раза выше, чем у тех, кто привился. Об этом сообщил в понедельник главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе общения с учащимися Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.
"Если посмотреть тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом. Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же: летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше", — приводит его заявление ТАСС.
Проценко добавил, что вакцинированные пациенты тоже попадают в реанимацию, но крайне редко и не с высокой степенью поражения лёгких, а с инсультами.
"В период ковида такое бывает в силу возраста", — пояснил главврач.
Напомним, что на прошлой неделе Проценко заявил, что кампания по вакцинации от коронавируса всё-таки не должна сопровождаться принуждением. По словам главврача больницы в Коммунарке, спасать людей можно "только осознанно, а не угрозами".
Лайф уже сообщал, что за минувшие сутки в России выявили 18 325 новых случаев коронавируса — это минимум с 23 июня. Наибольшее число заражённых было выявлено в Москве. Там со вчерашнего дня CoViD-19 подтвердился у 1424 человек. Следом за столицей идут Московская область (858) и Санкт-Петербург (549). При этом выздоровело за те же сутки 14 180 человек, отметили в штабе.
Комментариев: 0