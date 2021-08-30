Проценко: Непривитые от коронавируса пациенты умирают в четыре раза чаще

Летальность у пациентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, в четыре раза выше, чем у тех, кто привился. Об этом сообщил в понедельник главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе общения с учащимися Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.

"Если посмотреть тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом. Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же: летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше", — приводит его заявление ТАСС.

Проценко добавил, что вакцинированные пациенты тоже попадают в реанимацию, но крайне редко и не с высокой степенью поражения лёгких, а с инсультами.

"В период ковида такое бывает в силу возраста", — пояснил главврач.

Напомним, что на прошлой неделе Проценко заявил, что кампания по вакцинации от коронавируса всё-таки не должна сопровождаться принуждением. По словам главврача больницы в Коммунарке, спасать людей можно "только осознанно, а не угрозами".