Краснодарский таксист отказался везти пассажиров из-за запаха пота

В Краснодаре таксист остановил машину и отменил заказ из-за запаха ног пассажира. Видео © LIFE

В Краснодаре таксист отказался везти пассажиров якобы из-за запаха пота у одного из них. Молодые люди сняли конфликт на видео, запись оказалась в распоряжении Лайфа. Всё произошло, когда они возвращались из аквапарка "Ниагара".

Проехав всего метра три, водитель резко остановил автомобиль и сказал, что дальше никуда не поедет. На записи слышно, что мужчина говорит, что якобы ему "воняет потом" и он не собирается дальше продолжать "ехать и нюхать". Таксист также заявил о возможной аллергии и раздражении носа.

Молодые люди пытались добиться внятных объяснений такого поведения водителя такси, но в итоге ситуацию разрешить полюбовно не удалось. Шофёр отменил заказ, а напоследок посоветовал пассажирам купить дезодорант. Ребята же вызвали другую машину.

"Это произошло чисто спонтанно. Мы вышли из аквапарка "Ниагара" в городе Краснодаре. Заказали такси, оно было уже на месте. Мы садимся в машину. Ничего не предвещает беды, мы проезжаем первые три метра, он (водитель такси. — Прим. Лайфа) останавливается, и начинается вот этот диалог. Конечно, я начала снимать видео. Я ехала вместе со своей подругой и парнем, на которого и наезжали. У него не было яркого запаха на одежде, мы это заметили. Как только таксист отменил заказ, мы вышли из машины и заказали новое такси, пересели в него", — рассказала Лайфу Геля, одна из пассажиров.

Кроме того, по словам собеседницы, когда молодые люди пересели в новое такси, сразу же спросили у водителя, нет ли запаха. Им ответили, что его нет и всё хорошо.