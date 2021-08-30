НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Краснодарский таксист отказался везти пассажиров из-за запаха пота

Водитель заявил, что не исключает аллергии или раздражения слизистой носа. После он отменил заказ и посоветовал парню, запах ног которого стал камнем преткновения, купить дезодорант.

30 августа, 13:35

Фото © Pixabay

В Краснодаре таксист остановил машину и отменил заказ из-за запаха ног пассажира. Видео © LIFE

В Краснодаре таксист отказался везти пассажиров якобы из-за запаха пота у одного из них. Молодые люди сняли конфликт на видео, запись оказалась в распоряжении Лайфа. Всё произошло, когда они возвращались из аквапарка "Ниагара".

Проехав всего метра три, водитель резко остановил автомобиль и сказал, что дальше никуда не поедет. На записи слышно, что мужчина говорит, что якобы ему "воняет потом" и он не собирается дальше продолжать "ехать и нюхать". Таксист также заявил о возможной аллергии и раздражении носа.

Молодые люди пытались добиться внятных объяснений такого поведения водителя такси, но в итоге ситуацию разрешить полюбовно не удалось. Шофёр отменил заказ, а напоследок посоветовал пассажирам купить дезодорант. Ребята же вызвали другую машину.

"Это произошло чисто спонтанно. Мы вышли из аквапарка "Ниагара" в городе Краснодаре. Заказали такси, оно было уже на месте. Мы садимся в машину. Ничего не предвещает беды, мы проезжаем первые три метра, он (водитель такси. — Прим. Лайфа) останавливается, и начинается вот этот диалог. Конечно, я начала снимать видео. Я ехала вместе со своей подругой и парнем, на которого и наезжали. У него не было яркого запаха на одежде, мы это заметили. Как только таксист отменил заказ, мы вышли из машины и заказали новое такси, пересели в него", — рассказала Лайфу Геля, одна из пассажиров.

В Москве таксист сбил шестилетнюю девочку и скрылся

В Москве таксист сбил шестилетнюю девочку и скрылся

Кроме того, по словам собеседницы, когда молодые люди пересели в новое такси, сразу же спросили у водителя, нет ли запаха. Им ответили, что его нет и всё хорошо.

Учёные придумали, как избавиться от запаха пота

Учёные придумали, как избавиться от запаха пота

Ранее Лайф писал, что таксист из Приморья снимает аналог шоу "Кто хочет стать миллионером" в машине. Он задаёт участникам вопросы на общую эрудицию. Если пассажир проиграл, то он просто оплачивает поездку по установленному тарифу.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Илья Ущеко

Илья Ущеко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Москве задержали таксиста, который сбил 6-летнюю девочку и скрылся

27 августа, 22:32

Российским водителям раскрыли "запретные фразы" при общении с инспекторами ГИБДД

28 августа, 18:36

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России вопреки судебному запрету

сегодня в 14:13

19-летний актёр, который снимался со звездой Marvel, был найден мёртвым после трёх дней поисков

сегодня в 13:59

Жителей Петербурга начали прививать от гриппа

сегодня в 14:12

Новости партнеров

Layer 1