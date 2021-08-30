Онищенко призвал студентов отказаться от "мусорной еды", чтобы повысить продуктивность учёбы

По мнению парламентария, чтобы преуспевать, необходимо придерживаться как минимум двух основных правил. Помимо всего прочего, эксперт посоветовал молодёжи пройти вакцинацию от ковида.

Накануне нового учебного года первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал студентов позаботиться о своём здоровье. В беседе с РИА ФАН депутат предупредил, что алкогольные вечеринки и вредная еда могут повысить уровень стресса для организма, что плохо отразится на успеваемости.

"Категорически не рекомендую студентам сейчас проводить ночи в увеселительных заведениях, а также употреблять алкоголь. Ночь со спиртным перед учёбой — это точно никуда не годится", — отрезал Онищенко.

Парламентарий также считает, что крайне важно следить за питанием, а "не сидеть на пиццах, гамбургерах и прочей "мусорной еде". Вместе с тем Онищенко призвал студентов, которые ещё не сделали прививку от коронавирусной инфекции, пройти вакцинацию.