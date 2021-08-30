Онищенко призвал студентов отказаться от "мусорной еды", чтобы повысить продуктивность учёбы

Накануне нового учебного года первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал студентов позаботиться о своём здоровье. В беседе с РИА ФАН депутат предупредил, что алкогольные вечеринки и вредная еда могут повысить уровень стресса для организма, что плохо отразится на успеваемости.

"Категорически не рекомендую студентам сейчас проводить ночи в увеселительных заведениях, а также употреблять алкоголь. Ночь со спиртным перед учёбой — это точно никуда не годится", — отрезал Онищенко.

Парламентарий также считает, что крайне важно следить за питанием, а "не сидеть на пиццах, гамбургерах и прочей "мусорной еде". Вместе с тем Онищенко призвал студентов, которые ещё не сделали прививку от коронавирусной инфекции, пройти вакцинацию.