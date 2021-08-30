Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 15
Сапёры обнаружили тело ещё одного человека, личность которого сейчас устанавливается.
Кадр из видео © Соцсети
Число погибших в результате пожара и взрывов боеприпасов на военных складах в Казахстане возросло до 15. Поиски ещё одного пропавшего без вести человека продолжаются. Об этом сообщили в МЧС республики.
"Сапёрами обнаружено тело ещё одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты", — говорится в сообщении.
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Напомним, что в результате пожара и взрывов, которые произошли 26 августа на складе боеприпасов в Казахстане, пострадало не менее 90 человек. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено четыреста мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело. Власти Казахстана объявили 29 августа днём национального траура.
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