Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 15

Число погибших в результате пожара и взрывов боеприпасов на военных складах в Казахстане возросло до 15. Поиски ещё одного пропавшего без вести человека продолжаются. Об этом сообщили в МЧС республики.

"Сапёрами обнаружено тело ещё одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты", — говорится в сообщении.