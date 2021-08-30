Венгрия договорилась о продлении газового соглашения с Россией на 15 лет
Финансовые детали сделки не раскрываются, однако министр иностранных дел европейской страны заметил, что цена выгоднее той, что была в прошлом контракте.
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Венгрия и Россия согласовали новый газовый контракт, который будет рассчитан на 15 лет. Об этом в "Фейсбуке" заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, который находится с визитом в Санкт-Петербурге.
"Мы согласовали цену, которая намного выгоднее той, которую мы заплатили по договору, подписанному Венгрией в 1995 году", — сказал дипломат, не раскрыв деталей соглашения.
Окончательное подписание контракта произойдёт в конце сентября, а вступит в силу он с 1 октября. Согласно договору, "Газпром" будет поставлять четыре с половиной миллиарда кубометров газа ежегодно, большая часть топлива (три с половиной миллиарда кубометров) будет идти через Сербию, через новый интерконнектор, который планируется запустить к октябрю, а остальной объём — через Австрию. При этом через десять лет у Венгрии будет возможность пересмотреть объёмы поставок топлива.
А ранее в "Газпроме" оценили степень завершённости проекта "Северный поток – 2". По словам главы компании Алексея Миллера, строительство газопровода находится на финальной стадии.
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