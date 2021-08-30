СМИ: Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за серию ударов по аэропорту Кабула

Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за серию ракетных ударов по аэропорту Кабула имени Хамида Карзая, которые были нанесены утром 30 августа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление группировки.

В сообщении, которое цитирует агентство Reuters, говорится, что боевики обстреляли аэропорт шестью ракетами.

Напомним, ранее сегодня американский чиновник сообщил, что не менее пяти ракет было выпущено по аэропорту Кабула. По его словам, несколько из них были перехвачены средствами ПВО США. О пострадавших не сообщалось.