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СМИ: Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за серию ударов по аэропорту Кабула

В сообщении террористов говорится, что сегодня утром они обстреляли здание шестью ракетами.

30 августа, 12:55
<p>Фото © Wali Sabawoon/NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Wali Sabawoon/NurPhoto via Getty Images

Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за серию ракетных ударов по аэропорту Кабула имени Хамида Карзая, которые были нанесены утром 30 августа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление группировки.

В сообщении, которое цитирует агентство Reuters, говорится, что боевики обстреляли аэропорт шестью ракетами.

Одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели

Одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели

Напомним, ранее сегодня американский чиновник сообщил, что не менее пяти ракет было выпущено по аэропорту Кабула. По его словам, несколько из них были перехвачены средствами ПВО США. О пострадавших не сообщалось.

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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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