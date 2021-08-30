Средняя ставка по ипотеке в России выросла до максимума с апреля 2020 года

По сравнению с июнем 2021-го рост составил сразу 0,6 процентных пункта, что стало самым резким увеличением за всю историю наблюдений с начала 2018 года. А вот число выданной в июле ипотеки упало на 15,3% — до 151,4 тысячи. Также сократился и объём выданных кредитов — на 20,5% — до 433,1 миллиарда рублей. Средний срок ссуды составил почти 20 лет и три месяца, а вот размер кредита сократился с рекордных 3,05 млн рублей в июне до 2,86 млн рублей в июле.