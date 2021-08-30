Средняя ставка по ипотеке в России выросла до максимума с апреля 2020 года
А вот размер среднего кредита сократился с рекордных 3,05 миллиона рублей в июне до 2,86 миллиона рублей в июле.
Фото © Pexels
Средняя ставка по выданной ипотеке в июле достигла 7,67%, это максимум с апреля прошлого года, говорится в статистических данных Банка России.
По сравнению с июнем 2021-го рост составил сразу 0,6 процентных пункта, что стало самым резким увеличением за всю историю наблюдений с начала 2018 года. А вот число выданной в июле ипотеки упало на 15,3% — до 151,4 тысячи. Также сократился и объём выданных кредитов — на 20,5% — до 433,1 миллиарда рублей. Средний срок ссуды составил почти 20 лет и три месяца, а вот размер кредита сократился с рекордных 3,05 млн рублей в июне до 2,86 млн рублей в июле.
Общий объём задолженности граждан по ипотечным кредитам вырос до 10,77 триллиона рублей, что также является максимальным значением за всю историю.
Ранее Лайф рассказывал, что в России продлили программу семейной ипотеки до 2024 года. Для обеспечения этих изменений кабмин увеличит лимит средств на выдачу кредитов более чем в два раза — до 1,7 триллиона рублей.
Комментариев: 0