Россиянам рассказали о снижении стоимости отдыха в Таиланде из-за пандемии ковида

Отели Таиланда снизили стоимость проживания на фоне пандемии коронавируса. Ещё одним приятным моментом для туристов стала возможность смело просить скидку при аренде машины. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал эксперт по туризму Константин Комиссаров.

Специалист уточнил, что эпидемиологическая обстановка в Таиланде стабильна, а специальные программы, такие как "Песочница Пхукета", позволяют туристам быть в безопасности. Местное население проходит вакцинацию: уже 75% тайцев сделали две прививки от CоViD-19, а 91% привиты одной дозой антиковидных препаратов.

Комиссаров отметил, что цены в кафе и магазинах с приходом коронавируса не изменились, а стоимость аренды жилья существенно упала. Кроме того, как утверждают туристы, местные жители готовы снижать стоимость услуг. Например, путешественники могут получить скидки при аренде авто или за сеанс массажа.