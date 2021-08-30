Россиянам рассказали о снижении стоимости отдыха в Таиланде из-за пандемии ковида
В этой азиатской стране путешественникам готовы делать скидки на услуги — например, массаж или аренду авто.
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Отели Таиланда снизили стоимость проживания на фоне пандемии коронавируса. Ещё одним приятным моментом для туристов стала возможность смело просить скидку при аренде машины. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал эксперт по туризму Константин Комиссаров.
Специалист уточнил, что эпидемиологическая обстановка в Таиланде стабильна, а специальные программы, такие как "Песочница Пхукета", позволяют туристам быть в безопасности. Местное население проходит вакцинацию: уже 75% тайцев сделали две прививки от CоViD-19, а 91% привиты одной дозой антиковидных препаратов.
Комиссаров отметил, что цены в кафе и магазинах с приходом коронавируса не изменились, а стоимость аренды жилья существенно упала. Кроме того, как утверждают туристы, местные жители готовы снижать стоимость услуг. Например, путешественники могут получить скидки при аренде авто или за сеанс массажа.
Ранее Лайф писал, что привитым "Спутником V" россиянам разрешили въезд на Пхукет без карантина. Чтобы посетить курорт, путешественникам необходимо оформить разрешение на въезд в Посольстве Таиланда.
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