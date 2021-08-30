НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянам рассказали о снижении стоимости отдыха в Таиланде из-за пандемии ковида

В этой азиатской стране путешественникам готовы делать скидки на услуги — например, массаж или аренду авто.

30 августа, 13:12

Фото © Shutterstock

Отели Таиланда снизили стоимость проживания на фоне пандемии коронавируса. Ещё одним приятным моментом для туристов стала возможность смело просить скидку при аренде машины. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал эксперт по туризму Константин Комиссаров.

Специалист уточнил, что эпидемиологическая обстановка в Таиланде стабильна, а специальные программы, такие как "Песочница Пхукета", позволяют туристам быть в безопасности. Местное население проходит вакцинацию: уже 75% тайцев сделали две прививки от CоViD-19, а 91% привиты одной дозой антиковидных препаратов.

"Аэрофлот" приостановил рейсы в столицу Таиланда из-за ситуации в Афганистане

"Аэрофлот" приостановил рейсы в столицу Таиланда из-за ситуации в Афганистане

Комиссаров отметил, что цены в кафе и магазинах с приходом коронавируса не изменились, а стоимость аренды жилья существенно упала. Кроме того, как утверждают туристы, местные жители готовы снижать стоимость услуг. Например, путешественники могут получить скидки при аренде авто или за сеанс массажа.

Ранее Лайф писал, что привитым "Спутником V" россиянам разрешили въезд на Пхукет без карантина. Чтобы посетить курорт, путешественникам необходимо оформить разрешение на въезд в Посольстве Таиланда.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Турист отправил семье фото со скалы, предсказав, что уже в следующее мгновение он сорвётся вниз

сегодня в 07:43

Пациенты ковидного госпиталя в Таиланде устроили оргию с наркотиками

вчера в 09:50

Проценко: Непривитые от коронавируса пациенты умирают в четыре раза чаще

сегодня в 13:42

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России вопреки судебному запрету

сегодня в 14:13

Жителей Петербурга начали прививать от гриппа

сегодня в 14:12

Новости партнеров

Layer 1