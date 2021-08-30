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В Москве из-за пожара на подземной парковке из бизнес-центра "Президент плаза" эвакуировано 10 тысяч человек

Согласно последним данным, на стоянке загорелось пятнадцать метров электрокабеля. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, создан штаб пожаротушения.

30 августа, 13:49

10 тысяч человек эвакуировали из-за крупного пожара на парковке бизнес-центра в Москве. Видео © LIFE

На подземной парковке бизнес-центра "Президент плаза" на Кутузовском проспекте в Москве произошёл пожар. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, из здания эвакуировали десять тысяч человек. Кадры с места ЧП появились в распоряжении Лайфа.

"В БЦ "Президент плаза" на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1 произошло возгорание на подземной парковке на минус четвёртом этаже, десять тысяч человек покинули здание в целях безопасности", — уточнил источник агентства.

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Согласно последним данным, на парковке загорелось пятнадцать метров электрокабеля. Как рассказали представители администрации бизнес-центра, все люди эвакуировались ещё до прибытия пожарных. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, создан штаб пожаротушения.

А ранее Лайф рассказывал, что пожар охватил крышу гостиницы в центре Ульяновска. Видео происшествия в центре города появилось в местных пабликах.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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