В Москве из-за пожара на подземной парковке из бизнес-центра "Президент плаза" эвакуировано 10 тысяч человек
Согласно последним данным, на стоянке загорелось пятнадцать метров электрокабеля. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, создан штаб пожаротушения.
10 тысяч человек эвакуировали из-за крупного пожара на парковке бизнес-центра в Москве. Видео © LIFE
На подземной парковке бизнес-центра "Президент плаза" на Кутузовском проспекте в Москве произошёл пожар. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, из здания эвакуировали десять тысяч человек. Кадры с места ЧП появились в распоряжении Лайфа.
"В БЦ "Президент плаза" на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1 произошло возгорание на подземной парковке на минус четвёртом этаже, десять тысяч человек покинули здание в целях безопасности", — уточнил источник агентства.
Согласно последним данным, на парковке загорелось пятнадцать метров электрокабеля. Как рассказали представители администрации бизнес-центра, все люди эвакуировались ещё до прибытия пожарных. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, создан штаб пожаротушения.
А ранее Лайф рассказывал, что пожар охватил крышу гостиницы в центре Ульяновска. Видео происшествия в центре города появилось в местных пабликах.
Комментариев: 0