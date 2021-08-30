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Командир сопротивления рассказал Лайфу о ситуации в Панджшере — единственной не захваченной талибами провинции Афганистана

Сейчас вокруг региона продолжаются боевые действия, а народ и силы безопасности экс-президента, также расположившиеся поблизости, готовы защищать его.

30 августа, 13:57

Силы афганского сопротивления в провинции Баглан — рядом с неподконтрольным талибам Панджшером. Видео © LIFE

В единственной не захваченной представителями радикального движения "Талибан"* афганской провинции Панджшер продолжается война между боевиками и силами сопротивления. Один из командиров отряда беженцев рассказал Лайфу, что их шансы на успех невелики, и попросил помощи у России.

"Мои люди тайно работают в Кабуле и Баглане. В настоящее время я отвечаю за провинцию Панджшер. Сейчас у нас дежурство в районе Андараб, провинция Баглан. Война продолжается. Сейчас мы воюем с талибами, но наши шансы невелики. Россия должна помочь нам в военном отношении", — сказал мужчина.

Он также поведал, что район Дех-Салах в Баглане был освобождён от талибов, которые потерпели поражение. Однако это один из немногочисленных островков, неподконтрольных "Талибану", который захватил все провинции Афганистана, кроме Панджшера, где и сосредоточено основное число войск сопротивления.

Талибы ограничили связь и Интернет в афганской провинции Панджшер

Талибы ограничили связь и Интернет в афганской провинции Панджшер

Жители Баглана не могут чувствовать себя в безопасности. Даже в центре провинции, городе Пули-Хумри, который управляется талибами. Местный житель поведал нам, что радикалы хотят найти членов его семьи и причинить вред, из-за чего им приходится скрываться в Панджшере. По словам собеседника, в провинции осталось оружие с советских времён и лидер сопротивления Ахмад Масуд планирует использовать его в борьбе с талибами. Кроме того, там размещено более десяти тысяч человек сил безопасности, служащих при правительстве экс-президента страны Ашрафа Гани, которые вместе с народом и сопротивлением готовы защищать Панджшер.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

Посол России рассказал об обстановке в афганском Панджшере

Посол России рассказал об обстановке в афганском Панджшере

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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