Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш получила 1,5 года ограничения свободы

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш приговорена к полутора годам ограничения свободы за призывы к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе этого года. Такое решение вынес в понедельник Преображенский районный суд города Москвы.

В связи с введёнными ограничениями Ярмыш в ближайший год и шесть месяцев не сможет менять постоянное место жительства без предварительного уведомления надзорных органов, посещать места проведения массовых мероприятий, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья без согласия специализированного государственного органа. Кроме того, ей придётся раз в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. За нарушение правил грозит суровое наказание.