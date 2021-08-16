Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш получила 1,5 года ограничения свободы
По приговору суда она не сможет самовольно менять место жительства и выезжать за пределы Подмосковья, а также посещать места проведения массовых мероприятий.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (справа).
Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба Басманного суда
Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш приговорена к полутора годам ограничения свободы за призывы к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе этого года. Такое решение вынес в понедельник Преображенский районный суд города Москвы.
В связи с введёнными ограничениями Ярмыш в ближайший год и шесть месяцев не сможет менять постоянное место жительства без предварительного уведомления надзорных органов, посещать места проведения массовых мероприятий, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья без согласия специализированного государственного органа. Кроме того, ей придётся раз в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. За нарушение правил грозит суровое наказание.
Напомним, что сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей. А ранее против Навального возбудили ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая и вела процесс по иску ветерана Артёменко.
Лайф также рассказывал, что 26 апреля в связи с поданным иском Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального*, а на следующий день Мосгорсуд ограничил деятельность самого ФБК*. А 9 июня Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал ФБК, признав организацию экстремистской.
* Экстремистские организации, запрещённые в России, выполнявшие функции иностранного агента.
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