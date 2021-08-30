Жителей Петербурга начали прививать от гриппа

В городском комздраве отметили, что медучреждениям в этом году придётся сложно, так как одновременно продолжается вакцинация от коронавируса.

В Санкт-Петербурге стартовала прививочная кампания от гриппа. Так, в некоторых районах уже выставили выездные бригады у метро, кроме того, они будут находиться в торговых центрах и у железнодорожных станций. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению городского Комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва.

"Планируется вновь развивать выездные формы работы. Напомню, что в прошлом году именно на выездных пунктах у нас привились более 30% [жителей]. Районы уже выставляют бригады у метро", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Соловьёва отметила, что медучреждениям в этом году придётся сложно, так как одновременно продолжается вакцинация от коронавируса, но в больницах уже создали запас масок и перчаток, в наличии есть аппараты ИВЛ, а в некоторых местах и ЭКМО. Заготовлено более четырёх тысяч коек для взрослых, а также свыше двух тысяч детских мест. В город уже поступило более 620 тысяч доз вакцины "Ульрикс квадри", которая предназначена для людей в возрасте до 60 лет, а в ближайшие дни ожидается поступление препаратов без возрастных ограничений. Также в Петербурге есть достаточный запас вакцин от ковида "Спутник V" и "Спутник лайт" и некоторое количество "Ковивака".