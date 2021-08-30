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Ракова рассказала, что детям не нужно сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября

При этом в нынешнем году для школьников снова будут организовывать экскурсии, выезды в музеи и другие внеурочные активности. Не будет ограничений также для кружков и секций.

30 августа, 14:23

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Детям, идущим 1 сентября в школу или садик в Москве, не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. При этом в учреждения не будут допускать малышей и подростков с признаками ОРВИ и температурой. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в школу, ни в детские сады, ни в техникумы не нужны. Дети, которые у нас имеют признаки ОРВИ и температуру, не будут допускаться в школу, также не могут посещать образовательные учреждения дети, которые находились в контакте с заболевшими коронавирусом", — отметила Ракова.

По её словам, эти меры позволят в нынешнем году снова организовывать для детей экскурсии, выезды в музеи и другие внеурочные активности. Не будет ограничений также для кружков и секций.

"Будем стараться организовывать такие группы по определённым параллелям или ступеням обучения, чтобы так же минимизировать контакты", — добавила Ракова.

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А ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил о росте случаев заражения ковидом среди детей. Он также призвал взрослых россиян вакцинироваться для уменьшения рисков заражения несовершеннолетних. Кроме того, по данным ведомства, школьники находятся в группе риска по тяжёлой форме коронавирусной инфекции, поэтому охрана здоровья этой категории граждан является одним из общегосударственных приоритетов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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