Ракова рассказала, что детям не нужно сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября

Детям, идущим 1 сентября в школу или садик в Москве, не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. При этом в учреждения не будут допускать малышей и подростков с признаками ОРВИ и температурой. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в школу, ни в детские сады, ни в техникумы не нужны. Дети, которые у нас имеют признаки ОРВИ и температуру, не будут допускаться в школу, также не могут посещать образовательные учреждения дети, которые находились в контакте с заболевшими коронавирусом", — отметила Ракова.

По её словам, эти меры позволят в нынешнем году снова организовывать для детей экскурсии, выезды в музеи и другие внеурочные активности. Не будет ограничений также для кружков и секций.

"Будем стараться организовывать такие группы по определённым параллелям или ступеням обучения, чтобы так же минимизировать контакты", — добавила Ракова.