Собянин призвал быть готовыми к любым сценариям развития ситуации с ковидом

Сегодня нужно быть готовыми к любым сценариям развития ситуации с ковидом, потому что о том, что нас ждёт дальше, никто сказать не сможет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня никто не может сказать о следующих пиках заболеваемости, о росте, когда это возникнет. Мне кажется, сейчас гаданием не нужно заниматься, надо быть просто готовыми к любым сценариям", — указал градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин также назвал систему здравоохранения Москвы готовой к любым вызовам и напомнил, что в предыдущие сильные волны заболевания она всегда оказывала помощь всем гражданам, а скорая помощь продолжала свою работу. Также мэр заметил, что нынешнее количество тех пациентов, которые с тяжёлой формой находятся в больницах, несоизмеримо с тем, что было раньше, в пики инфекции.