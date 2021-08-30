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Собянин призвал быть готовыми к любым сценариям развития ситуации с ковидом

По словам мэра, система здравоохранения Москвы выдержит любые вызовы, что уже доказала в предыдущие волны, когда фиксировался рост числа пациентов с инфекцией.

30 августа, 14:26
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/mayor/biography/?utm_source=search&utm_term=suggest" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Москвы</a></p>

Фото © Правительство Москвы

Сегодня нужно быть готовыми к любым сценариям развития ситуации с ковидом, потому что о том, что нас ждёт дальше, никто сказать не сможет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня никто не может сказать о следующих пиках заболеваемости, о росте, когда это возникнет. Мне кажется, сейчас гаданием не нужно заниматься, надо быть просто готовыми к любым сценариям", — указал градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин назвал ситуацию с ковидом в Москве одной из лучших в стране

Собянин назвал ситуацию с ковидом в Москве одной из лучших в стране

Собянин также назвал систему здравоохранения Москвы готовой к любым вызовам и напомнил, что в предыдущие сильные волны заболевания она всегда оказывала помощь всем гражданам, а скорая помощь продолжала свою работу. Также мэр заметил, что нынешнее количество тех пациентов, которые с тяжёлой формой находятся в больницах, несоизмеримо с тем, что было раньше, в пики инфекции.

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Ранее Лайф рассказывал, что бизнесу в Москве выделят один миллиард рублей на профилактику коронавируса. Финансовую помощь получат предприниматели, которые в срок до 15 августа подали сведения о вакцинации 60% подчинённых.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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