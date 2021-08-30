Выжившие при теракте в Кабуле рассказали, кто на самом деле по ним стрелял

Выжившие в бойне в Кабуле, где 26 августа был совершён теракт с десятками погибших, в беседе со специальным корреспондентом kp.ru Александром Коцем рассказали, кто в действительности стрелял по ним во время бойни.

По словам пострадавших, в момент взрыва оказавшихся у восточных ворот аэропорта афганской столицы, по ним стреляли со стороны военных США. Так, по утверждению Наджилы Джан, когда произошла атака, люди "побежали и увидели, что стреляют со стороны американцев — кому-то в живот попадало, кому-то в голову".

"Там была давка, все бежали. Видимо, американцы думали, что среди нас тоже есть кто-то, кто может произвести взрыв, поэтому они и стреляли. От взрыва погибло мало, эпицентр был на той стороне, где находились американцы. А люди погибли в результате давки и из-за того, что со всех сторон американцы стреляли по народу", — рассказала другая женщина — Шах Джан.

Отмечается, что в больнице, где лежат раненные в результате теракта, наблюдается острая нехватка медикаментов и аппаратуры. У брата одной из женщин ранение в голову, но в медучреждении не могут даже просканировать мозг. А оно считается, по словам врачей, одним из лучших в городе.

Одна из пострадавших в теракте — Рахмана Агвари — пояснила, что её муж живёт в Австралии и она хотела улететь к нему, поэтому и находилась в авиагавани. По её словам, после взрыва военные США стреляли со всех сторон. Американцы "палили, чтобы себе безопасность обеспечить, им было всё равно, кто погибнет". Женщина в итоге получила травмы — ей осколком зацепило шею и контузило на правое ухо.

А мужчина, который попросил сохранить его анонимность, но тоже оказался пострадавшим в результате бойни, отметил, что американцы "всегда были такими приветливыми, называли нас друзьями, а потом просто расстреляли в упор".

Как сообщалось, боевики ИГИЛ* взяли на себя ответственность за серию ударов по аэропорту Кабула. В заявлении террористов говорится, что сегодня утром они обстреляли здание шестью ракетами.

Ранее несколько ракет выпустили по аэропорту Кабула. Некоторые из них перехватили средства ПВО США. Затем выяснилось, что одна из этих ракет достигла цели. Источник Al Jazeera уточняет, что удары наносились из северной части столицы Афганистана. В связи с этим военный эксперт назвал ситуацию в Афганистане архисложной. По словам Александра Жилина, решать проблему следует "всем миром", поскольку американцы защищают только военнослужащих, находящихся на захваченной территории. Именно Штаты "создали язву терроризма в стране", отметил Жилин.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.