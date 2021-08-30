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"Это домыслы": Федун отказался комментировать возможное увольнение Витории из "Спартака"

Ранее в СМИ появилась информация, что наставник красно-белых может покинуть свой пост в самые ближайшие дни.

30 августа, 14:50
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать информацию о возможном увольнении главного тренера команды Руя Витории из-за провальных результатов на старте сезона.

"Это всё домыслы, которые я не комментирую", — заявил Федун в беседе с РБК.

"Спартак" может уволить главного тренера в начале сентября

"Спартак" может уволить главного тренера в начале сентября

Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" может уволить главного тренера команды Руя Виторию в самые ближайшие дни, пока в чемпионате России продолжается пауза из-за матчей национальной сборной.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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