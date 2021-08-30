"Это домыслы": Федун отказался комментировать возможное увольнение Витории из "Спартака"
Ранее в СМИ появилась информация, что наставник красно-белых может покинуть свой пост в самые ближайшие дни.
Фото © ФК "Спартак"
Владелец "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать информацию о возможном увольнении главного тренера команды Руя Витории из-за провальных результатов на старте сезона.
"Это всё домыслы, которые я не комментирую", — заявил Федун в беседе с РБК.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" может уволить главного тренера команды Руя Виторию в самые ближайшие дни, пока в чемпионате России продолжается пауза из-за матчей национальной сборной.
Футбол. Интересное по теме
"Всё решено": Главный тренер сборной Хорватии подтвердил уход Влашича из ЦСКА
сегодня в 14:38
"Приложу все усилия, чтобы попасть в Катар": Карпин попросил у болельщиков поддержки перед матчами отбора ЧМ-2022
сегодня в 14:25
СМИ: "Спартак" ведёт переговоры с бывшим тренером "Шахтёра" и "Ромы"
сегодня в 14:03
Комментариев: 0