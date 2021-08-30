Путин усомнился в версии убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым во времена Ивана Грозного

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей отметил, что существует несколько версий гибели митрополита Филиппа в Твери во времена Ивана Грозного, помимо утверждений о том, что расправу совершил Малюта Скуратов.

Во время переговоров глава региона рассказал об инициативе по восстановлению монастыря Отроч в Твери. Вместе с этим Руденя отметил, что реконструкция затронет церковь, где помощник Ивана Грозного Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа.

"Это только одна из версий", — возразил в ответ президент.

Малюта Скуратов — русский государственный, военный и политический деятель, один из руководителей опричнины, думный дворянин, любимый опричник и помощник Ивана Грозного.

Митрополит Филипп родился в Москве в 1507 году. Его поставили на митрополичий престол в 1566 году. Уже в ноября 1568-го он осудил произвол опричников Ивана Грозного, и тогда его низложили и заточили в тверском монастыре. В 1569-м Филиппа задушили. В историографии убийцей митрополита называется Малюта Скуратов, а формальным поводом — отказ благословить опричников. В 1652 году Филиппа канонизировала Русская православная церковь.