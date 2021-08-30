В Кабуле желающие снять наличные выстроились в огромные очереди у банков
Местных пугает стремительный рост цен на ключевые продукты питания, включая муку, масло и рис. При этом курс валют падает так быстро, что обменные пункты в Пакистане уже отказываются принимать афгани.
Фото © Ariana News
В Кабуле десятки афганцев, пытающихся снять деньги со своих счетов, выстроились в огромные очереди у банков. Об этом сообщает Ariana News.
По данным издания, жители столицы Афганистана опасаются введения новых ограничений на снятие наличных. Кроме того, их пугает стремительный рост цен на ключевые продукты питания, включая муку, масло и рис. При этом курс валют так быстро падает, что обменные пункты в соседнем Пакистане уже отказываются принимать афгани.
К слову, ранее официальный представитель радикального движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что официальные лица уже назначены руководителями ключевых учреждений, в частности и Центрального банка. Он заверил, что вскоре экономическая нестабильность в стране ослабнет.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны не что иное, как капитуляция.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0