В Кабуле желающие снять наличные выстроились в огромные очереди у банков

В Кабуле десятки афганцев, пытающихся снять деньги со своих счетов, выстроились в огромные очереди у банков. Об этом сообщает Ariana News.

По данным издания, жители столицы Афганистана опасаются введения новых ограничений на снятие наличных. Кроме того, их пугает стремительный рост цен на ключевые продукты питания, включая муку, масло и рис. При этом курс валют так быстро падает, что обменные пункты в соседнем Пакистане уже отказываются принимать афгани.

К слову, ранее официальный представитель радикального движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что официальные лица уже назначены руководителями ключевых учреждений, в частности и Центрального банка. Он заверил, что вскоре экономическая нестабильность в стране ослабнет.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.