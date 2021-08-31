Из-за того, как Соединённые Штаты вывели свои силы из Афганистана, их перестанут уважать на мировой арене. Об этом заявил экс-президент США миллиардер Дональд Трамп.

"Нас больше никто не уважает, даже из тех, кто уважал нас раньше. Нами руководят дураки", — заявил Трамп в интервью One America News Network.

По его мнению, США могли бы "выйти с гордостью, сохранив жизни". Он обвинил действующую администрацию в передаче "Талибану"* списка оставшихся в Афганистане американцев.

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.