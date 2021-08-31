Генерал-майор Крис Донахью стал последним американским военнослужащим, который покинул Афганистан. Его снимок опубликовало американское оборонное ведомство. Честь завершить миссию выпала командующему 82-й воздушно-десантной дивизией 18-го воздушно-десантного корпуса Армии США.

"Последний американский солдат, покинувший Афганистан, — генерал-майор Крис Донахью", — говорится в сообщении Пентагона в социальной сети "Твиттер".

Отмечается, что снимок сделан, когда Донахью 30 августа направлялся в военно-транспортный самолёт C-17, завершая миссию в Кабуле.

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.