Исторический момент: Пентагон показал фото последнего военного, покинувшего Афганистан
Крис Донахью. Фото © Twitter / Department of Defense
Генерал-майор Крис Донахью стал последним американским военнослужащим, который покинул Афганистан. Его снимок опубликовало американское оборонное ведомство. Честь завершить миссию выпала командующему 82-й воздушно-десантной дивизией 18-го воздушно-десантного корпуса Армии США.
"Последний американский солдат, покинувший Афганистан, — генерал-майор Крис Донахью", — говорится в сообщении Пентагона в социальной сети "Твиттер".
Отмечается, что снимок сделан, когда Донахью 30 августа направлялся в военно-транспортный самолёт C-17, завершая миссию в Кабуле.
Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.
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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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