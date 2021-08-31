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Врач дал советы, какие анализы следует сдать переболевшим ковидом

По его мнению, изучить нужно как общее состояние организма, так и уровень антител после перенесённой болезни.

31 августа, 00:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать некоторые анализы, чтобы контролировать состояние своего здоровья. Какие именно — рассказал врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.

В интервью радио Sputnik медик посоветовал в первую очередь после выхода из карантина проверить кровь. Нужно сдать общий анализ, проверить свёртываемость.

"Для человека, перенёсшего ковид, контрольный анализ его состояния — это общий анализ крови, его делать обязательно. Ещё надо проверить свёртывание крови — достаточно сделать короткую коагулограмму, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения)", — сказал Андрей Звонков.

Медик также советует держать на контроле уровень антител разных классов — М и G. Они вырабатываются на разных этапах болезни, и наличие последних особенно важно.

"В принципе, можно и без антител M делать исследование, главное — антитела G посмотреть, когда человек переболел и выздоровел", — посоветовал Андрей Звонков.

Врач объяснила возможное отсутствие антител у переболевших ковидом без симптомов

Врач объяснила возможное отсутствие антител у переболевших ковидом без симптомов

А ранее учёные подтвердили, что сила антител растёт после вакцинации "Спутником V". По мнению исследователей, защитная система тела "постепенно проходит процесс созревания, который улучшает способность блокировать вирус и мешать заражению".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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