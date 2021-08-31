Врач дал советы, какие анализы следует сдать переболевшим ковидом

Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать некоторые анализы, чтобы контролировать состояние своего здоровья. Какие именно — рассказал врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.

В интервью радио Sputnik медик посоветовал в первую очередь после выхода из карантина проверить кровь. Нужно сдать общий анализ, проверить свёртываемость.

"Для человека, перенёсшего ковид, контрольный анализ его состояния — это общий анализ крови, его делать обязательно. Ещё надо проверить свёртывание крови — достаточно сделать короткую коагулограмму, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения)", — сказал Андрей Звонков.

Медик также советует держать на контроле уровень антител разных классов — М и G. Они вырабатываются на разных этапах болезни, и наличие последних особенно важно.

"В принципе, можно и без антител M делать исследование, главное — антитела G посмотреть, когда человек переболел и выздоровел", — посоветовал Андрей Звонков.