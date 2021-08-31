Группа ABBA произвела фурор, едва появившись в TikTok

Легендарная шведская музыкальная группа ABBA, пик популярности которой пришёлся на 80-е годы прошлого века, завела аккаунт в TikTok. За короткий срок на него подписалось почти 300 тысяч человек.

Пока поста только два. На первом видео пианист играет фортепианную версию песни Dancing Queen. Этот незамысловатый ролик уже набрал более трёх миллионов просмотров. Затем в аккаунте опубликовали второе видео. В нём артисты напомнили о релизе проекта ABBA Voyage.

Группа ABBA завела аккаунт в TikTok. Видео © TikTok / ABBA

"Спасибо, что подождали, путешествие вот-вот начнётся. Агнета, Бьорн, Бенни, Анни-Фрид", — подписали музыканты свой второй ролик в TikTok.