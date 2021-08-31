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Группа ABBA произвела фурор, едва появившись в TikTok

Музыкальный коллектив опубликовал всего два простых ролика, но очень быстро смог собрать огромную аудиторию фанатов.

31 августа, 00:58
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/abba/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">abba</a></p>

Фото © Instagram / abba

Легендарная шведская музыкальная группа ABBA, пик популярности которой пришёлся на 80-е годы прошлого века, завела аккаунт в TikTok. За короткий срок на него подписалось почти 300 тысяч человек.

Пока поста только два. На первом видео пианист играет фортепианную версию песни Dancing Queen. Этот незамысловатый ролик уже набрал более трёх миллионов просмотров. Затем в аккаунте опубликовали второе видео. В нём артисты напомнили о релизе проекта ABBA Voyage.

Группа ABBA завела аккаунт в TikTok. Видео © TikTok / ABBA

"Спасибо, что подождали, путешествие вот-вот начнётся. Агнета, Бьорн, Бенни, Анни-Фрид", — подписали музыканты свой второй ролик в TikTok.

Хит группы ABBA стал "величайшей песней Евровидения"

Хит группы ABBA стал "величайшей песней Евровидения"

Напомним, что 2 сентября легендарная ABBA представит пять новых песен после перерыва почти в 40 лет. Поклонников коллектива ждёт шоу с говорящими голограммами участников группы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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