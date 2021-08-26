Легендарная ABBA представит пять новых песен после перерыва почти в 40 лет

Легендарный шведский коллектив ABBA, распавшийся около 40 лет назад, на следующей неделе представит пять новых песен, сообщает издание The Sun.

"ABBA наконец возвращается и планирует выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу [3 сентября], это грандиозно", — сообщил инсайдер британскому таблоиду.

Издание пишет, что кроме новых песен поклонников ждёт шоу с говорящими голограммами участников группы, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Шведская группа запустила аккаунт в "Твиттере" под названием ABBA Voyage, призывая фанатов проявить интерес к новому проекту.