Легендарная ABBA представит пять новых песен после перерыва почти в 40 лет
Релиз намечен на начало сентября. Поклонников коллектива ждёт шоу с говорящими голограммами участников группы.
Фото © Getty Images / Anwar Hussein
Легендарный шведский коллектив ABBA, распавшийся около 40 лет назад, на следующей неделе представит пять новых песен, сообщает издание The Sun.
"ABBA наконец возвращается и планирует выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу [3 сентября], это грандиозно", — сообщил инсайдер британскому таблоиду.
Издание пишет, что кроме новых песен поклонников ждёт шоу с говорящими голограммами участников группы, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса.
Шведская группа запустила аккаунт в "Твиттере" под названием ABBA Voyage, призывая фанатов проявить интерес к новому проекту.
Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин поддержал Земфиру, заявившую об уничтожении профессии музыканта. При этом он отметил, что сегодня произошла подмена понятий и популярны уже совсем другие артисты, заработавшие славу в "Тиктоке".
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