Гутерриш намерен провести встречу по Афганистану с постпредами "пятёрки" Совбеза ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается провести встречу с постоянными представителями России, США, Китая, Великобритании и Франции при ООН по Афганистану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

"Гутерриш планирует провести такую встречу", — заявил собеседник агентства, отметив, что переговоры планируется провести 30 августа.

Ранее ООН предрекла "ад на земле" для трети афганцев из-за представителей радикального движения "Талибан"*. Порядка 14 миллионов человек могут столкнуться с голодом из-за кризиса в стране. Для предотвращения гуманитарной катастрофы требуется около 200 миллионов долларов к сентябрю.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.