Лавров и глава МИД Ирана по телефону обсудили обострение в Афганистане

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом обстановку, складывающуюся в Афганистане. В ходе телефонного разговора министры отметили необходимость мирного диалога между политическими силами южноазиатской страны.

"Особое внимание уделено текущей ситуации в Афганистане. Подчёркнуто, что Москва и Тегеран придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства ИРА", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

А также с российской стороны было заявлено о необходимости скорейшего возобновления переговоров в венском формате по ситуации вокруг ядерной сделки.

"С российской стороны отмечена настоятельная необходимость скорейшего возобновления переговоров в венском формате по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Иранская сторона восприняла данный сигнал с должной серьёзностью", — сказано в релизе МИД РФ.