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Лавров и глава МИД Ирана по телефону обсудили обострение в Афганистане

Министры выступили за мирный диалог афганских политсил. Было заявлено и о необходимости скорейшего перезапуска переговоров в Вене по ядерной сделке.

26 августа, 18:46
<p>Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/fotogalerea-s.v.lavrova/-/asset_publisher/Y6uJsyPo9dmp/content/id/2044816?p_p_auth=Z9fyDz7B" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Фото © МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом обстановку, складывающуюся в Афганистане. В ходе телефонного разговора министры отметили необходимость мирного диалога между политическими силами южноазиатской страны.

"Особое внимание уделено текущей ситуации в Афганистане. Подчёркнуто, что Москва и Тегеран придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства ИРА", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

А также с российской стороны было заявлено о необходимости скорейшего возобновления переговоров в венском формате по ситуации вокруг ядерной сделки.

"С российской стороны отмечена настоятельная необходимость скорейшего возобновления переговоров в венском формате по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Иранская сторона восприняла данный сигнал с должной серьёзностью", — сказано в релизе МИД РФ.

Ранее Лайф сообщал что Лавров обсудил обострение в Афганистане с главой МИД Пакистана. Стороны договорились наладить межафганский диалог для формирования правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в республике.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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