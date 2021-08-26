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С находящимся в Кабуле социологом Шугалеем всё в порядке, заявила Захарова

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что мужчина после терактов у аэропорта Кабула перестал выходить на связь. Напомним, в результате взрывов погибло не менее 60 человек.

26 августа, 18:39
<p>Фото © <a href="https://t.me/max_shugaley/209" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал Максима Шугалея</a></p>

Фото © Телеграм-канал Максима Шугалея

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что президент Фонда защиты национальных ценностей, известный социолог Максим Шугалей, находящийся в Кабуле, вышел на связь, с ним всё в порядке.

"С Шугалеем всё нормально. Связь есть", — цитирует ТАСС слова Захаровой о специалисте.

До этого в СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что Шугалей после терактов у аэропорта Кабула якобы перестал выходить на связь. В том числе певица Татьяна Буланова сообщала, что у неё пропала связь с её знакомым Максимом Шугалеем.

Ранее Лайф сообщал, что Максим Шугалей прилетел в Афганистан, чтобы своими глазами увидеть, что сейчас происходит в Кабуле. Учёный решил посетить государство на фоне сообщений о том, что Россия продолжает эвакуировать граждан из страны.

Политолог: Аэропорт Кабула сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана

Политолог: Аэропорт Кабула сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана

Напомним, репортёр The New York Times сообщил о 40 погибших и 120 раненных при терактах в Кабуле. По данным журналиста, работающего в афганской столице, 60% пострадавших в результате взрывов находятся в критическом состоянии. При этом, по последней информации, число погибших возросло до 60, среди них морпехи США. Поздно вечером в городе прогремел ещё один взрыв.

Первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу взорвал террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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