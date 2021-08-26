С находящимся в Кабуле социологом Шугалеем всё в порядке, заявила Захарова
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что мужчина после терактов у аэропорта Кабула перестал выходить на связь. Напомним, в результате взрывов погибло не менее 60 человек.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что президент Фонда защиты национальных ценностей, известный социолог Максим Шугалей, находящийся в Кабуле, вышел на связь, с ним всё в порядке.
"С Шугалеем всё нормально. Связь есть", — цитирует ТАСС слова Захаровой о специалисте.
До этого в СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что Шугалей после терактов у аэропорта Кабула якобы перестал выходить на связь. В том числе певица Татьяна Буланова сообщала, что у неё пропала связь с её знакомым Максимом Шугалеем.
Ранее Лайф сообщал, что Максим Шугалей прилетел в Афганистан, чтобы своими глазами увидеть, что сейчас происходит в Кабуле. Учёный решил посетить государство на фоне сообщений о том, что Россия продолжает эвакуировать граждан из страны.
Напомним, репортёр The New York Times сообщил о 40 погибших и 120 раненных при терактах в Кабуле. По данным журналиста, работающего в афганской столице, 60% пострадавших в результате взрывов находятся в критическом состоянии. При этом, по последней информации, число погибших возросло до 60, среди них морпехи США. Поздно вечером в городе прогремел ещё один взрыв.
Первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу взорвал террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0