С находящимся в Кабуле социологом Шугалеем всё в порядке, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что президент Фонда защиты национальных ценностей, известный социолог Максим Шугалей, находящийся в Кабуле, вышел на связь, с ним всё в порядке.

"С Шугалеем всё нормально. Связь есть", — цитирует ТАСС слова Захаровой о специалисте.

До этого в СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что Шугалей после терактов у аэропорта Кабула якобы перестал выходить на связь. В том числе певица Татьяна Буланова сообщала, что у неё пропала связь с её знакомым Максимом Шугалеем.

Ранее Лайф сообщал, что Максим Шугалей прилетел в Афганистан, чтобы своими глазами увидеть, что сейчас происходит в Кабуле. Учёный решил посетить государство на фоне сообщений о том, что Россия продолжает эвакуировать граждан из страны.

Напомним, репортёр The New York Times сообщил о 40 погибших и 120 раненных при терактах в Кабуле. По данным журналиста, работающего в афганской столице, 60% пострадавших в результате взрывов находятся в критическом состоянии. При этом, по последней информации, число погибших возросло до 60, среди них морпехи США. Поздно вечером в городе прогремел ещё один взрыв.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.