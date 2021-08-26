Жертвами взрывов в Кабуле стали более 50 человек
Согласно последним данным от Пентагона, среди погибших 12 американских военнослужащих.
Фото © Twitter / Hamidhaideri
В результате серии взрывов в окрестностях аэропорта Кабула погибло по меньшей мере 50 человек, более сотни получили ранения. Такие данные приводят афганские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.
Пентагон меж тем подтвердил гибель 12 американских военнослужащих. Такое число жертв назвал глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи. По его словам, также 15 американских военных пострадали.
Напомним, первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*. Затем появились сообщения о третьем и ещё двух взрывах.
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* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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