Жертвами взрывов в Кабуле стали более 50 человек

В результате серии взрывов в окрестностях аэропорта Кабула погибло по меньшей мере 50 человек, более сотни получили ранения. Такие данные приводят афганские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Пентагон меж тем подтвердил гибель 12 американских военнослужащих. Такое число жертв назвал глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи. По его словам, также 15 американских военных пострадали.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.