Число погибших при взрывах в Кабуле военных США возросло до 13
Сообщается, что 20 американских граждан были ранены в терактах. Кроме того, погиб военный врач.
Фото © ТАСС / AP
Пентагон сообщил о гибели 13 военных США в результате терактов у аэропорта Кабула. Также в ведомстве подтвердили сведения о 20 раненых гражданах Штатов.
По информации Associated Press, вместе с морскими пехотинцами погиб военный врач из США.
Ранее Лайф писал о том, что Пентагон подтвердил гибель американских военнослужащих при терактах в Кабуле. Тогда сообщалось, что по меньшей мере три гражданина США из числа военных получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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