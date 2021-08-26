Число погибших при взрывах в Кабуле военных США возросло до 13

Пентагон сообщил о гибели 13 военных США в результате терактов у аэропорта Кабула. Также в ведомстве подтвердили сведения о 20 раненых гражданах Штатов.

По информации Associated Press, вместе с морскими пехотинцами погиб военный врач из США.

Ранее Лайф писал о том, что Пентагон подтвердил гибель американских военнослужащих при терактах в Кабуле. Тогда сообщалось, что по меньшей мере три гражданина США из числа военных получили ранения различной степени тяжести.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.