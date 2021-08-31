В США отставные генералы потребовали ухода главы Пентагона из-за Афганистана

Уволить главу Пентагона Ллойда Остина и и председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли призвали американские генералы в отставке. Такое требование они обосновали непоправимым ущербом репутации США, нанесённым обстоятельствами вывода войск из Афганистана.

Организация Flag Officers For America сообщает, что авторы письма — а это около 90 отставных генералов и адмиралов США — указывают, что "в результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых жестоким врагом". В письме отмечается, что высшее военное руководство должно было предотвратить допущенные при выводе войск ошибки, а если они сделали всё возможное, но их не услышал президент — надо было сразу уходить в отставку.

"Последствия этой катастрофы велики и будут в течение десятилетий находить своё отражение. Потеря миллиардов долларов нашего современного военного оборудования и материалов, попавших в руки наших врагов, является катастрофической. Ущерб репутации Соединённых Штатов неописуем", — говорится в обращении.

Офицеры также указывают, что больше всего в этой ситуации якобы выиграют Россия и Китай. Противники США из-за "проявленной в Афганистане слабости" найдут смелость выступить против страны.

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили, что США вывели войска из Афганистана — миссия длиной в 20 лет закончена. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.