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В США отставные генералы потребовали ухода главы Пентагона из-за Афганистана

В обращении говорится, что ущерб, нанесённый репутации США выводом войск из этой страны, настолько велик, что теперь никто не станет воспринимать Штаты как надёжного партнёра.

31 августа, 01:05

Фото © Минобороны США

Уволить главу Пентагона Ллойда Остина и и председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли призвали американские генералы в отставке. Такое требование они обосновали непоправимым ущербом репутации США, нанесённым обстоятельствами вывода войск из Афганистана.

Организация Flag Officers For America сообщает, что авторы письма — а это около 90 отставных генералов и адмиралов США — указывают, что "в результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых жестоким врагом". В письме отмечается, что высшее военное руководство должно было предотвратить допущенные при выводе войск ошибки, а если они сделали всё возможное, но их не услышал президент — надо было сразу уходить в отставку.

"Последствия этой катастрофы велики и будут в течение десятилетий находить своё отражение. Потеря миллиардов долларов нашего современного военного оборудования и материалов, попавших в руки наших врагов, является катастрофической. Ущерб репутации Соединённых Штатов неописуем", — говорится в обращении.

Офицеры также указывают, что больше всего в этой ситуации якобы выиграют Россия и Китай. Противники США из-за "проявленной в Афганистане слабости" найдут смелость выступить против страны.

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Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили, что США вывели войска из Афганистана — миссия длиной в 20 лет закончена. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

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"Наша страна наконец стала свободной": Талибы заявили о полной независимости Афганистана после вывода американских войск

15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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