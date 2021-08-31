После завершения вывода войск США Афганистан обрёл полную независимость. Такое мнение высказал представитель захватившего власть в стране радикального движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.

"Сегодня в полночь по афганскому времени (22:30 мск. — Прим. ред.) последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость", — написал он в своём микроблоге в "Твиттере".

Другой представитель движения Мохаммад Наим также поздравил афганский народ с завершением иностранного военного присутствия в стране.

"Я поздравляю всех граждан, весь дорогой народ, всех наших бойцов. Сегодня последние иностранные силы окончательно покинули нашу священную землю", — написал он также в "Твиттере".

Ранее аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолёт. Авиационный регулятор США сообщил, что воздушная гавань больше официально никем не контролируется. Эту информацию подтвердили и в Пентагоне.

На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.