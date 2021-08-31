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"Наша страна наконец стала свободной": Талибы заявили о полной независимости Афганистана после вывода американских войск

Лидеры движения поздравляют народ и призывают жителей присоединиться к празднованию победы в двадцатилетней войне.

30 августа, 21:47
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

После завершения вывода войск США Афганистан обрёл полную независимость. Такое мнение высказал представитель захватившего власть в стране радикального движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.

"Сегодня в полночь по афганскому времени (22:30 мск. — Прим. ред.) последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость", — написал он в своём микроблоге в "Твиттере".

Другой представитель движения Мохаммад Наим также поздравил афганский народ с завершением иностранного военного присутствия в стране.

"Я поздравляю всех граждан, весь дорогой народ, всех наших бойцов. Сегодня последние иностранные силы окончательно покинули нашу священную землю", — написал он также в "Твиттере".

Пальба в небо и крики радости: Талибы празднуют вывод американских войск из Афганистана

Пальба в небо и крики радости: Талибы празднуют вывод американских войск из Афганистана

Ранее аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолёт. Авиационный регулятор США сообщил, что воздушная гавань больше официально никем не контролируется. Эту информацию подтвердили и в Пентагоне.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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