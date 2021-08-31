В России оценили риск проникновения новой неизвестной лихорадки из Индии

Риска распространения неизвестной лихорадки, охватившей индийский штат Уттар-Прадеш, для России нет, в том числе из-за отсутствия смежных границ. Об этом заявили в Роспотребнадзоре заверив, что внимательно следят за ситуацией.

"Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения предполагаемой болезни на территорию России практически отсутствует", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Индии в целом, отметили в ведомстве, свойственен ряд инфекционных заболеваний с лихорадкой и обезвоживанием. Причиной могут быть болезни, передаваемые комарами, например, лихорадка Денге, лихорадка Чикунгунья, японский энцефалит, малярия.

Тем временем в индийском штате Уттар-Прадеш от неизвестной вирусной лихорадки умерли 68 человек, из них 40 — дети. Одной из причин распространения таких болезней индийские врачи называют несоблюдение жителями норм санитарии и гигиены. Ещё одна — обилие переносчиков заболеваний — москитов, размножающихся в заболоченных водоёмах и реках.