НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России оценили риск проникновения новой неизвестной лихорадки из Индии

В этой стране зафиксировано уже около 70 умерших, более половины из них — дети.

30 августа, 21:41
<p>Фото © Агентство "Москва" \ Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство "Москва" \ Денис Гришкин

Риска распространения неизвестной лихорадки, охватившей индийский штат Уттар-Прадеш, для России нет, в том числе из-за отсутствия смежных границ. Об этом заявили в Роспотребнадзоре заверив, что внимательно следят за ситуацией.

"Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения предполагаемой болезни на территорию России практически отсутствует", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Индии в целом, отметили в ведомстве, свойственен ряд инфекционных заболеваний с лихорадкой и обезвоживанием. Причиной могут быть болезни, передаваемые комарами, например, лихорадка Денге, лихорадка Чикунгунья, японский энцефалит, малярия.

Тем временем в индийском штате Уттар-Прадеш от неизвестной вирусной лихорадки умерли 68 человек, из них 40 — дети. Одной из причин распространения таких болезней индийские врачи называют несоблюдение жителями норм санитарии и гигиены. Ещё одна — обилие переносчиков заболеваний — москитов, размножающихся в заболоченных водоёмах и реках.

В институте "Микроб" оценили опасность лихорадки Марбург для России

В институте "Микроб" оценили опасность лихорадки Марбург для России

Ранее Лайф писал, где в России есть риск подхватить лихорадку Западного Нила. Из-за жаркого и влажного лету сместился ареал обитания комаров — переносчиков опасной заразы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Украина решила расторгнуть контракт с Индией на поставку двух вакцин от ковида

28 августа, 17:26

Россиян предупредили о скором появлении комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила

сегодня в 08:41

"Наша страна наконец стала свободной": Талибы заявили о полной независимости Афганистана после вывода американских войск

сегодня в 21:47

McDonald’s решил заполучить права на "Макдак"

сегодня в 21:54

"Не надо говорить, что всё будет хорошо": Психолог рассказала, как помочь ребёнку при переходе в новую школу

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1