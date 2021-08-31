Американский дипломат предложил способ "борьбы" с "Северным потоком – 2"

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор назвал большой ошибкой для властей США отказ от противодействия вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Проект сильно укрепит позиции РФ в Европе, считает дипломат. Однако, по его словам, противостоять запуску трубопровода ещё можно.

"Многие не сдаются и продолжают борьбу против запуска этого газопровода. Это нелёгкая борьба, но она может увенчаться успехом", — заявил он в эфире телеканала "Дом".

По мнению Тейлора, Украине нужно получить максимальную выгоду от Германии — воспользоваться обязательствами Берлина помогать Киеву развивать энергонезависимость. А США, отмечает дипломат, должны этот процесс проконтролировать.

"Немцы хорошо знали, что Украине будет трудно, что для Украины такое решение будет болезненным и нанесёт ущерб. И немцы понимали, что должны чем-то отплатить Украине и сделать что-то для неё. И поэтому их обязательства помогать Украине развивать энергонезависимость, заложенные в тех договорённостях, были неплохим решением — недостаточным, но всё же довольно полезным", — сказал Тейлор.