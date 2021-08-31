Американский дипломат предложил способ "борьбы" с "Северным потоком – 2"
Уильям Тейлор отмечает, что противостояние предстоит нелёгкое, но якобы шансы есть. Он предлагает Украине получить максимальную выгоду от Германии. А США за этим "проследит".
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Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор назвал большой ошибкой для властей США отказ от противодействия вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Проект сильно укрепит позиции РФ в Европе, считает дипломат. Однако, по его словам, противостоять запуску трубопровода ещё можно.
"Многие не сдаются и продолжают борьбу против запуска этого газопровода. Это нелёгкая борьба, но она может увенчаться успехом", — заявил он в эфире телеканала "Дом".
По мнению Тейлора, Украине нужно получить максимальную выгоду от Германии — воспользоваться обязательствами Берлина помогать Киеву развивать энергонезависимость. А США, отмечает дипломат, должны этот процесс проконтролировать.
"Немцы хорошо знали, что Украине будет трудно, что для Украины такое решение будет болезненным и нанесёт ущерб. И немцы понимали, что должны чем-то отплатить Украине и сделать что-то для неё. И поэтому их обязательства помогать Украине развивать энергонезависимость, заложенные в тех договорённостях, были неплохим решением — недостаточным, но всё же довольно полезным", — сказал Тейлор.
"Подобострастная позиция возмущает": Немцы раскритиковали гарантии Украине по "Северному потоку – 2"
Ранее Лайф писал, что на Украине написали Байдену письмо с требованием остановить "Северный поток – 2". Политики и общественники из Незалежной хотят, чтобы американский лидер "защитил" их страну и всю Европу.
Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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