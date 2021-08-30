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Небензя объяснил, почему Россия не поддержала резолюцию по Афганистану

Документ был принят тринадцатью голосами. Поддержать его вместе с Москвой также отказался Пекин.

30 августа, 20:49
<p>Василий Небензя. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Василий Небензя. Фото © ТАСС / Zuma

Россия воздержалась при голосовании по резолюции Совбеза ООН по ситуации в Афганистане, так как её авторы проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы. Такое пояснение дал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей", — сказал Небензя.

По его словам, во время переговоров Россия подчёркивала "недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана". Москва подчёркивала, что при "утечке мозгов" эта страна не сможет достичь целей устойчивого развития. Такие важные вещи "освещения в тексте не получили".

Отметим, что Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов России и Китая. В документе среди прочего говорится о требовании обеспечить безопасный выезд населения, а также о предоставлении гуманитарной помощи.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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